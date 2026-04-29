Из-за паводка на шести участках дорог закрыто движение в Новосибирской области

Временно остановлено движение транспорта на шести участках автомобильных дорог в Новосибирской области. Ограничения введены из-за подтопления трасс талыми водами, сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона. Запрет распространяется на все виды транспорта до особого распоряжения ведомства.

«Три случая подтопления остаются в работе в Чулымском районе, по одному — в Доволенском, Купинском и Болотнинском районах», — говорится в сообщении.

По данным ТУАД, в Чулымском районе перекрыты участки трасс К-36, Н-3218 и К-30. Кроме того, остановлено движение по автодороге Н-0226 в Купинском районе, на участке Н-0618 в Доволенском районе и на подъезде к поселку Сибиряк по трассе Н-0404 в Болотнинском районе.

На прошлой неделе в Новосибирской области из-за ситуации с паводком уже вводили ограничения на участке трассы, ведущей к Чулыму, а также в Доволенском районе на дороге Ярки — Кротово.

Александра Стрелкова