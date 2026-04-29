Назначена председатель контрольно-счетной палаты Челябинска

Председателем контрольно-счетной палаты Челябинска назначена Ольга Мангилева. Такое решение приняли депутаты Челябинской городской думы на заседании 29 апреля, сообщает пресс-служба думы.

Юрист Ольга Мангилева работала в главном управлении министерства юстиции по Челябинской области, служила в органах прокуратуры, а также — в контрольно-счетной палате региона в качестве аудитора. Общий стаж ее государственной службы составляет почти 25 лет.

С 2022 года КСП города возглавляла Ирина Кузнецова. В декабре 2025-го ее назначили заместителем председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области. Руководить городской КСП временно назначили Ирину Абакумову.

На заседании гордумы 29 апреля депутаты также заслушали отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Челябинска за 2025 год. За отчетный период проведено 13 контрольных мероприятий, в рамках которых проверили 11 объектов, организовали 62 осмотра, обмера и обследования. В 2025 году также выявлено 46 нарушений. В бюджет возвращено более 2,4 млн руб.

Виталина Ярховска