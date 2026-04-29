Жителя Чебаркуля осудили за попытку контрабанды военной техники

Чебаркульский городской суд признал виновным местного жителя в покушении на контрабанду военной техники и незаконном хранении радиоактивных веществ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1, ч. 1 ст. 220 УК РФ). Его приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что горожанин регулярно размещал объявления на одном из сайтов о продаже продукции военного назначения. Он также вступил в сговор с гражданином Казахстана, чтобы тот перевез через границу устройство для танковой техники. Местный житель должен был передать товар через курьера, а иностранец — оплатить его и найти способ тайно переместить технику через госграницу. По независящим от сообщников обстоятельствам этого сделать не удалось. Кроме того, у горожанина в гараже нашли три рентгенметра типа ДП-5Б с радиационными источниками, содержащими радиоактивные вещества. Незаконно приобретенные товары изъяли.

Житель Чебаркуля признал вину частично, утверждая, что попытка контрабанды техники была совершена не по предварительному сговору группой лиц. Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья фигуранта, наличие у него несовершеннолетнего ребенка и оказание помощи родственникам супруги. Также горожанин активно способствовал расследованию преступления и уголовному преследованию соучастника. Приговор в отношении местного жителя не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска