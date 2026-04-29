Суд рассмотрит дело о краже земли стоимостью 60 млн рублей в Красноярске

Прокуратура Красноярска отдала под суд бывшего директора ООО «Сибирский ресурс». Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, в 2016–2019 годах бизнесмен разработал многоходовую схему хищения государственного земельного участка, расположенного в Красноярске. Чтобы получить права льготного выкупа земли (за 15 % от кадастровой стоимости), он возвел на участке спортивный парк, создав видимость его использования в социальных целях. После оформления права собственности он демонтировал парк, а долю в уставном капитале фирмы продал крупной строительной организации. Впоследствии на данном участке был построен жилой комплекс. Ущерб государству составил более 60 млн руб.

Прокуратурой заявлен иск о возмещении суммы причиненного ущерба.

