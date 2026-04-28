Главные новости за 28 апреля. Кавказ

Повреждения от оползня в селе Уркарах Дахадаевского района Дагестана получили около 100 домов. По предварительным данным, некоторые домовладения разрушены полностью.

В Ставрополе 30 апреля торжественно откроют сезон фонтанов.

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Монголии. Женщина находилась на седловине Эльбруса, на высоте 5,2 тыс. м. Она попросила о помощи, сообщив спасателям о признаках горной болезни.

В Ставрополе в этом году не будет праздничного салюта на 9 Мая. Главный акцент в этом году сделан на безопасности жителей и гостей.

Объем вложений в экономику города-курорта Кисловодска, расположенного на Ставрополье, превысил 37 млрд руб. За отчетный период в городе реализовано 20 инвестиционных проектов, в результате которых создано 518 коечных мест для размещения гостей и 345 рабочих мест для жителей города.