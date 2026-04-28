Поступления в бюджет от Кабардино-Балкарии превысили 55 млрд рублей

Объем поступлений в бюджетную систему Российской Федерации от Кабардино-Балкарской Республики в 2025 году достиг 55,4 млрд руб. Показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп роста составил 120,2%, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В федеральный бюджет от региона поступило 10,7 млрд руб. — рост составил 48,9% к уровню прошлого года. Консолидированный бюджет республики при плане 25,6 млрд руб. фактические поступления составили 26,4 млрд руб. По сравнению с прошлым годом доходы выросли на более чем 3 млрд руб. Из указанной суммы в республиканский бюджет поступило 19,8 млрд руб. (рост 12,5%), в местные бюджеты — 6,6 млрд руб. (рост 17%).

За первый квартал 2026 года в консолидированный бюджет республики поступило 5,8 млрд руб., что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республиканский бюджет получил плюсом 361,2 млн руб.

Мария Хоперская