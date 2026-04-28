На восстановление больниц в Дагестане направят 180 млн рублей

В Дагестане на возмещение ущерба 11 объектам здравоохранения, поврежденным из-за паводка, направят около 180 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Ярослав Глазов.

«Сейчас мы подали заявки на возмещение ущерба 11 объектов по 8 медицинским учреждениям. Это порядка, если пока не ошибаюсь, 180 млн руб. с оборудованием. Но эта цифра не последняя», — сказал он.

Среди пострадавших объектов — фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, поликлиники немодульной конструкции. Некоторые здания не подлежат восстановлению, например, врачебная амбулатория в селе Адильотар. Всего пострадал 41 объект здравоохранения.

Мария Хоперская