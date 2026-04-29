ПСБ и Ассоциация ветеранов СВО в КЧР поддержат участников спецоперации

ПСБ и Ассоциация ветеранов специальной военной операции по Карачаево-Черкесской Республике заключили соглашение на Кавказском инвестиционном форуме.

Стороны будут сотрудничать и способствовать улучшению социально-экономической защищенности участников спецоперации и членов их семей, масштабирования мер финансовой поддержки, организации адресной помощи, развития волонтерского движения в республике.

«Подписание соглашения – еще один важный шаг в реализации целого комплекса мер поддержки наших защитников, что является одним из важных направлений работы ПСБ как опорного банка оборонно-промышленного комплекса. В тесном взаимодействии с Ассоциацией мы сможем более эффективно, системно и точечно выстроить процесс оказания помощи ветеранам специальной военной операции. Отдельное внимание будет уделено развитию предпринимательских инициатив ветеранов и расширению возможностей для их самореализации», – прокомментировал Александр Беспалов, региональный директор ПСБ в Карачаево-Черкесской Республике, подписавший соглашение со стороны банка.

«Сегодня мы закладываем основу для долгосрочного развития системы поддержки участников спецоперации в регионе. Сотрудничество с ПСБ позволит масштабировать наши программы, чтобы участники СВО и их семьи получали реальные возможности для развития, открытия собственного дела и повышения качества жизни», – отметил Дахир Мутчаев, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции по Карачаево-Черкесской Республике, подписавший документ со своей стороны.

ПСБ уже реализует меры поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей в рамках специализированной программы «Новое звание — предприниматель». И уделяет особое внимание инструментам для запуска бизнеса с нуля – программа включает бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации специалистов банка и приглашенных экспертов, сопровождение на каждом этапе от идеи до старта своего дела. Также в ПСБ действует специальный тариф «СВОи», по которому военнослужащим, членам их семей и военным пенсионерам предоставляются особые условия для ведения бизнеса.

