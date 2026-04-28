Геймеры вошли в историю: финалисты кибертурнира «Диктант Победы» встретились в Москве

Финал первого киберспортивного турнира по игре «Мир Танков» в рамках просветительской акции «Диктант Победы» прошел в Музее Победы. Победителем соревнования, организованного в рамках одноименной международной просветительской акции, стал Максим Быков из Пермского края. Второе и третье место заняли Александр Павлов из Твери и Даниил Урсегов из Удмуртской республики соответственно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Организаторами кибертурнира выступили «Ростелеком», партия «Единая России», Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия «Леста», Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд «Сколково». Для подготовки к «Диктанту Победы» на цифровой образовательной платформе «Ростелеком Лицей» был создан специальный раздел с верифицированной ведущими историками информацией о событиях Великой Отечественной войны.

В отборочных соревнованиях, которые проходили с 16 марта по 5 апреля 2026 года, приняли участие более 65 тысяч человек из России и Белоруссии. На протяжении трех недель они провели тысячи боев в режиме «Стальной охотник».

По итогам первого этапа в финал вышли 14 участников, среди которых двое подростков — 14-летний Роман Завадский из Омска и 15-летний Никита Захаров из Чебоксар. В числе сильнейших также оказались жители Волгограда, Кирова, Кемерова, Свердловской области, Ставрополя, Твери, Ульяновска и белорусского города Могилев.

Финалист прибыли в Москву, чтобы не только сразиться в решающей битве, но и присоединиться к акции «Диктант Победы». 24 апреля 2026 года участники кибертурнира проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны, написав тестирование на центральной площадке акции, в Музее Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Участники финала получили призы от партнеров, включая игровое золото «Мира танков» и промокоды от платформы «Игры Ростелеком». А призеры кибертурнира «Диктант Победы» получили уникальную возможность посетить Парад Победы на Красной площади в Москве в следующем году.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«Геймификация — один из важных трендов, когда через игровые практики вовлекает людей в решение тех или иных задач. Впервые мы внедрили геймификацию в просветительскую акцию “Диктант Победы” и полученные результаты впечатляют. Кибертурнир успешно совместил современные технологии и бережное отношение к истории. Это яркий пример того, как киберспорт становится эффективным инструментом привлечения молодежи к изучению важных страниц нашей истории, сохранению исторической памяти в разных поколениях».

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память»:

«Очень рад, что наша идея с кибертурниром, посвященным “Диктанту Победы”, осуществилась! Думаю, что таким нестандартным форматом мы привлекли к участию в акции еще больше людей, в том числе и нашу не самую целевую аудиторию. Это был смелый эксперимент, считаю, что он оказался успешным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков»:

«Турнир “Диктант Победы” стал одним из крупнейших проведенных нами киберспортивных мероприятий. В ближайшее время мы предложим еще больше интересного тем, кто любит историю и игры одновременно. В нашей игре уже появилась уникальная карта “Битва за Москву”. В следующем обновлении, приуроченном ко Дню Победы, мы добавим Красную площадь и легендарную “Катюшу”, а наши историки подготовили Музей танков, который расскажет игрокам о технике Великой Отечественной Войны».

Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий:

«Видеоигры давно перестали быть исключительно развлечением. Сегодня это полноценный образовательный инструмент, который объединяет поколения и позволяет в интерактивном формате изучать историю нашей страны. В марте Московский кластер видеоигр и анимации принял в своих стенах специальный турнир, в котором приняли участие учителя истории, блогеры, историки и общественные деятели. Мы рады быть частью этой акции и благодарим наших партнеров из “Ростелекома”, “Единой России”, Российского военно-исторического общества, студии “Леста” и фонда “Сколково” за совместную работу над этим проектом».

Андрей Шкеть, заместитель председателя правления по маркетингу и корпоративным коммуникациям Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ):

«Кибертурнир, проведенный в рамках патриотической акции “Диктант Победы”, успешно завершен. Фонд “Сколково” поддерживает подобные форматы, поскольку они органично соединяют современную игровую культуру с уважением к исторической памяти. По итогам соревнования победители были отмечены не только символическими призами, но и инновационными разработками резидентов Сколково. Благодарим всех участников за проявленный интерес и поздравляем победителей».

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767 г. Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А https://www.company.rt.ru/