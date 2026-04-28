Заряд всего за 30 минут: «Ростелеком» расширил сеть электрозаправок в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию еще четыре станции быстрой зарядки для электротранспорта в Ростове-на-Дону. Новые объекты появились на парковках торговых центров «Талер», «Горизонт», «Астор». Оборудование мощностью до 150 кВт позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 30 минут. Каждая площадка рассчитана на одновременное подключение трех автомобилей, что особенно важно для городских локаций с высоким трафиком. Еще один модуль меньшей мощности компания смонтировала в ТРК «Мегамаг». Он подходит для пополнения запаса энергии в пути по самой важной магистрали Юга.



Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «В регионе быстро растет число электромобилей и гибридов, и вместе с этим формируется устойчивый спрос на зарядную инфраструктуру. Бизнес — от отелей до девелоперов — все активнее включает такие решения в свои проекты, рассматривая их как часть современной городской среды и сервиса для клиентов. Накопленный опыт позволил нам выстроить полный цикл в реализации этой задачи: от подбора площадки и получения технических условий до запуска и дальнейшего сопровождения».

Особое внимание «Ростелеком» уделил надежности инфраструктуры. Работу оборудования обеспечивает оптическая сеть связи, что гарантирует стабильное соединение независимо от качества мобильного сигнала. Для дополнительной безопасности объекты оснащены системами видеонаблюдения.

Процесс зарядки контролируется с помощью современного программного обеспечения: пользователь в режиме реального времени видит статус сессии и может управлять ею дистанционно. Станции подключены к популярным цифровым сервисам — картам и приложениям для поиска зарядной инфраструктуры. Благодаря этому их легко найти и использовать. Для корпоративных клиентов и такси действуют специальные условия сотрудничества.

Проект реализован на базе отечественного решения, сочетающего технологичность и удобство эксплуатации. По итогам тестирования станции подтвердили готовность к использованию в городской среде.

Георгий Полевиченко, и.о. управляющего ТРК «Мегамаг»: «Размещая зарядную станцию на парковке торгово-развлекательного комплекса, мы предлагаем посетителям дополнительный сервис. Это удобно и позволяет экономить время, поскольку они могут совместить покупки, обед или тренировку с зарядкой автомобиля. Электротранспорт становится частью городской жизни, и людям нужны простые и комфортные способы пополнения заряда».

Развитие сети зарядных станций соответствует стратегии «Ростелекома», направленной на снижение углеродного следа и создание устойчивой городской инфраструктуры. Ранее компания уже реализовала аналогичный проект на территории административного здания в Ростове-на-Дону для нужд сотрудников. В дальнейшем провайдер цифровых услуг планирует расширять географию проекта в Ростовской области и внедрять дополнительные сервисы, развивающие электромобильность региона.

