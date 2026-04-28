В Новороссийске отремонтируют надземный переход, пострадавший от взрывов

Из резервного фонда муниципалитета выделили 1,5 млн руб. для аварийно-восстановительных работ по восстановлению надземного перехода, расположенного на Сухумском шоссе в Новороссийске. Согласно утвержденному постановлению, объект пострадал в результате взрывов.

Денежные средства уйдут на производство демонтажа конструкции надземного перехода, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации в Новороссийске. Муниципальным заказчиком на проведение работ по демонтажу выступит городское управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог, контроль за исполнением поручения возложили на заместителя главы Новороссийска Рафаэля Беглярова.

В постановлении указывается, что деньги из резервного фонда выделяются в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрывов в Новороссийске, в соответствии с рядом документов, в том числе — с постановлением о введении режима ЧС на территории муниципалитета от 6 апреля 2026 года.

Представители администрации Новороссийска и оперативный штаб Краснодарского края заявляли, что в ходе атаки киевского режима в ночь с 5 на 6 апреля в городе пострадали более 230 объектов жилой инфраструктуры. Повреждения при атаке получили десять человек, трое из них — дети.

Кристина Мельникова