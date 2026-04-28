В Новгородской области без света остались 16 тысяч жителей из-за непогоды

В Новгородской области 16 тысяч жителей остались без света. В регионе бушуют снегопад и сильный ветер с порывами до 21 м/с. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

В регионе бушуют снегопад и сильный ветер

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В регионе бушуют снегопад и сильный ветер

По словам главы региона, самая напряженная обстановка — в Пестовском округе. Туда направлен советник губернатора по энергетике Михаил Деянков для координации работы на месте. Службы работают в повышенной готовности.

Электроэнергию восстанавливают 80 бригад — 298 энергетиков и 96 единиц техники. К работам привлечены силы и средства регионального управления защиты населения от ЧС и местные лесничества, которые расчищают линии электропередачи от поваленных деревьев. На помощь дополнительно собираются приехать бригады энергетиков из соседних регионов.

Господин Дронов отметил, что в четырех округах: Волотовском, Поддорском, Холмском и Старорусском электроснабжение восстановлено. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», за ночь в Новгородской области восстановили энергоснабжение в 57 населенных пунктах после циклона с мокрым снегом и шквалистым ветром.

Карина Дроздецкая