В Кисловодске построят более 1,2 тысячи квартир

Губернатор Ставропольского края и руководитель компании «Агроком Холдинг» подписали соглашение о расширении сотрудничества. Предприятие работает в регионе с 2023 года. Об этом сообщили в минэкономразвития края.

В городе-курорте Кисловодске реализуется инвестиционный проект по строительству жилого района. Как отметил глава края, благодаря этой инициативе планируется ввести в эксплуатацию более 1,2 тысячи квартир общей площадью 62,6 тыс. квадратных метров.

Новое соглашение направлено на развитие жилищного строительства на территории Пятигорска, а также на создание условий для развития гостиничной индустрии и туристской отрасли в Кисловодске.

Мария Хоперская