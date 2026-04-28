Терминал КСК в Новороссийске начнет принимать грузы судов «река-море»

Зерновой терминал КСК, принадлежащий ГК «Дело», начнет принимать грузы с судов классификации «река-море». Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании.

КСК ввел в эксплуатацию судоразгрузочную машину для приемки экспортных грузов с судов «река-море». Мощность нового оборудования составляет 400 т в час.

По данным компании, до этого терминал работал только с автомобильным и железнодорожным транспортом. С учетом нового оборудования партии зерна будут приходить в терминал из портов Азово-Черноморского и Волго-Донского бассейнов. После этого грузы будут подлежать перевалке через КСК на океанские балкеры.

Возможность приемки экспортных грузов с судов класса «река-море», по планам компании, будет способствовать перераспределению грузового потока с железнодорожных и автомобильных дорог. Также ввод в работу нового оборудования позволит снизить логистические издержки и зависимость от рейдовой перевалки в порту Кавказ.

