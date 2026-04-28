Событийный туризм поддержали 73% жителей Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону 73% местных жителей хотя бы иногда отправляются в другие города ради фестивалей, концертов и масштабных событий. При этом 45% опрошенных ездят на музыкальные фестивали и концерты, около 40% — на городские праздники и фестивали. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

По данным портала, для размещения в подобных поездках 57% респондентов выбирают отели, тогда как 29% отдают предпочтение посуточным квартирам или апартаментам. Формат событийного туризма, как следует из исследования, наиболее развит среди молодежи. В возрастной группе 18–24 лет 73% опрошенных хотя бы иногда выезжают на события в другие города, среди респондентов 25–34 лет таких 70%. При этом каждый пятый (19%) делает это на регулярной основе. В старших возрастных категориях популярность этого формата заметно ниже.

Главными поводами для поездок стали музыкальные фестивали и концерты (43%), а также городские праздники и локальные фестивали (40%). Спортивные события и деловые мероприятия, включая выставки, форумы и конференции, формируют дополнительный спрос — их выбирают по 19%.

Почти половина путешественников (44%), посещающих мероприятия в другом городе, выбирают частный формат размещения: посуточные квартиры, апартаменты или дома. Особенно этот вариант популярен среди зумеров и миллениалов. В возрасте 18–34 лет такой формат предпочитают 37–38% событийных туристов. В этих же группах также востребованы глэмпинги (по 6%), что превышает показатели других возрастных категорий. Респонденты в возрасте 45–54 и 55–64 лет чаще остальных останавливаются в отелях или гостиницах — 49% и 52% соответственно. Глэмпинги и кемпинги на природе выбирают 5% опрошенных.

