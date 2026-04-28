На Ставрополье изъяли контрафактный алкоголь на сумму свыше миллиона рублей

В Арзгирский районный суд Ставропольского края поступило уголовное дело в отношении двоих граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа алкогольной продукции без маркировки, в случае, если такая маркировка обязательна, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также п. б ч.2 ст.171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно версии следствия, обвиняемые не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Действуя умышленно и преследуя корыстный мотив, они приобрели и хранили в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке. Общая стоимость изъятой алкогольной продукции превысила 1 млн руб.

Уголовное дело передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.

Мария Хоперская