На Ставрополье прокуратура добилась выплаты трех миллионов рублей семье погибшего бойца СВО

Родители погибшего участника специальной военной операции получили от администрации Ставрополя 3 млн руб. Выплата была произведена после вмешательства прокуратуры региона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Первоначально в мэрии города родственникам бойца отказали в компенсации за его гибель. Причиной отказа послужил неполный пакет предоставленных документов. Прокуратура Ставрополья сочла эту причину необоснованной. В ведомстве отметили, что городские власти могли самостоятельно запросить недостающие бумаги в других структурах.

Правоохранительный орган внес главе администрации представление. После этого семье погибшего военнослужащего выплатили 3 млн руб.

Мария Хоперская