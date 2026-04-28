Погода в Новороссийске может резко ухудшиться на майские праздники
В Новороссийске прогнозируют ухудшение погодных условий в первую часть майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные Краснодарского ЦГМС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно актуальным прогнозам, с 1 по 4 мая местами в регионе вероятны сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с. На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри возможен подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Ухудшение погоды ожидается и в горах Краснодарского края. В отдельных районах прогнозируют дождь со снегом, сильные ливни.
В связи с возможным ухудшением погоды жителей призывают соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.