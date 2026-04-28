В Ессентуках отменили разрешение на вырубку деревьев в парке Победы

Прокуратура города Ессентуки опротестовала решение о разрешении на рубку деревьев в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что городская комиссия по охране зеленых насаждений разрешила индивидуальному предпринимателю снос деревьев различных пород в рамках благоустройства общественной территории. Однако земельный участок под парком полностью входит во вторую зону округа санитарной охраны федерального курорта, где вырубка зеленых насаждений ограничена.

На момент осмотра деревья находились в необлистованном состоянии, что не позволяло дать объективную оценку их состоянию. По требованию прокуратуры незаконный правовой акт отменен.

