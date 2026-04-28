Мошенники обманули жительницу Новороссийска, представившись ее подругой

Жительница Новороссийска стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 60 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские установили, что женщине поступило сообщение от имени подруги с просьбой срочно одолжить деньги в одном из мессенджеров. Мошенники, связавшиеся с жертвой от лица ее знакомой, заявили о проблемах с банковским приложением.

Потерпевшая из Новороссийска поверила сообщению и перевела деньги на счет, указанный мошенниками. Впоследствии выяснилось, что аккаунт ее подруги был взломан, а денежные средства ушли аферистам.

Кристина Мельникова