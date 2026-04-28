На Ставрополье директор фирмы завел 50 гастарбайтеров под видом специалистов

Сотрудники ГУ МВД и ФСБ по Ставропольскому краю раскрыли канал незаконной миграции, который организовал директор местной строительной компании, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

С августа по октябрь 2025 года он обеспечил въезд в Россию около 50 иностранных граждан, оформив их как высококвалифицированных специалистов в сфере строительства. Предприниматель заключил фиктивный договор подряда с предприятием в Невинномысске, поставил мигрантов на миграционный учет по адресу этой организации, хотя они там не жили и не работали.

Мужчина выдавал иностранцам ложные документы, чтобы они легально въехали в страну и получили статус специалистов с высокой зарплатой — не менее 167 тыс. руб. в месяц, как того требует российское законодательство для такой категории. На деле мигранты никаких строительных работ по договору не выполняли. Уже с октября по декабрь 2025 года компания прекратила с ними трудовые отношения, а директор заявил, что потерял контакты с большинством из них.

Правоохранители вышли на схему в ходе проверок работодателей, которые привлекают иностранную рабочую силу. Они выявили нарушения миграционного законодательства и собрали доказательства фиктивности документов. Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», расследование продолжается. Суд запретил фирме на два года нанимать иностранцев в качестве высококвалифицированных специалистов.

Эта история вписывается в серию подобных инцидентов на Ставрополье. В 2025 году операция «Нелегал-2025» выявила 650 нарушений миграционных правил, включая нелегальную работу 10 мигрантов на стройках в Кисловодске и Пятигорске. С начала того года приставы выдворили 85 нелегалов, в основном из Центральной Азии. В январе 2026-го в Ставропольском крае осудили группу за организацию пребывания 659 мигрантов с 2022 по 2024 год.

