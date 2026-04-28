Фура врезалась в компенсатор теплоснабжения в поселке Балезино в Удмуртии

Грузовой автомобиль влетел в компенсатор теплоснабжения в поселке Балезино, сообщил зампредседателя правительства Удмуртии Игорь Асабин на аппаратном совещании главы республики. ДТП произошло 27 апреля.

«Мы подвергаемся атакам не только беспилотных систем, но и пилотируемых. Сегодня в ночь поселок Балезино атаковал дальнобойщик на фуре. Снес очередной компенсатор теплоснабжения»,— рассказал вице-премьер.

Из-за аварии без отопления остались четыре здания. Подача тепла была восстановлена 28 апреля около 10:00.

Напомним, в конце декабря 2025 года фура въехала в компенсатор теплосети в поселке Балезино. Более 1,1 тыс. жителей остались без отопления в тридцатиградусных мороз. Авария затронула восемь многоквартирных домов, школу №2, детдом и местный дом культуры. В январе 2024 года в трубы на одной из улиц поселке врезался лесовоз, в конце 2021-го — теплотрассу повредил грузовик MAN.