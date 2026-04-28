Объем инвестиций по ключевым агробиотехпроектам на Кубани превышает 7 млрд рублей

Объем российского рынка агробиотехнологий оценивается в 149 млрд руб., при этом в Краснодарском крае инвестиции только в четыре профильных проекта превышают 7,3 млрд руб. Речь идет о создании агробиотехнопарков «Гиагинский» и «Субтропики России», селекционно-генетического центра в Павловском районе, а также проекта по производству ферментных препаратов и кормовых добавок. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» декан факультета биоэкономики и информатики Государственного университета по землеустройству Николай Иванов.

По его словам, официальная статистика пока не фиксирует долю сельхозпредприятий, использующих биотехнологии, однако косвенные показатели свидетельствуют о достаточно широком, хотя и не повсеместном их применении. В частности, доля отечественных семян к 2025 году достигла около 69%, увеличившись примерно на 9 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом.

Сегмент биологических средств защиты растений и биоудобрений пока уступает традиционным решениям: при объеме рынка около 7 млрд руб. в 2024–2025 годах в России зарегистрировано порядка 80 биологических средств защиты против более чем 2,2 тыс. химических препаратов.

Краснодарский край, по оценке эксперта, относится к числу лидеров по внедрению агробиотехнологий. В числе активных участников рынка он назвал, в частности, компании «Прогресс Агро» и «Агрокомплекс».

В то же время спрос на традиционные агрохимикаты остается высоким. За девять месяцев 2025 года в регионе проведено 108 тендеров на поставку минеральных удобрений на сумму 622 млн руб., что на 32% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Закупки пестицидов за тот же период составили 1,3 млрд руб. по итогам 770 процедур против 1,4 млрд руб. и около 880 тендеров годом ранее.

