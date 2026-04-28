Микрорайон Вилла-Капри включили в схему движения автобуса №101 на Ставрополье
Межмуниципальный маршрут №101, соединяющий Михайловск и Ставрополь, откорректирован по обращениям местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.
На изменения особенно рассчитывали новоселы микрорайона Вилла-Капри, куда ранее автобус не заезжал. Власти провели переговоры с перевозчиком. По итогам переговоров с перевозчиком был изменен перечень промежуточных остановочных пунктов.
На рейсе будут работать 20 маршруток.