Микрорайон Вилла-Капри включили в схему движения автобуса №101 на Ставрополье

Межмуниципальный маршрут №101, соединяющий Михайловск и Ставрополь, откорректирован по обращениям местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На изменения особенно рассчитывали новоселы микрорайона Вилла-Капри, куда ранее автобус не заезжал. Власти провели переговоры с перевозчиком. По итогам переговоров с перевозчиком был изменен перечень промежуточных остановочных пунктов.

На рейсе будут работать 20 маршруток.

Мария Хоперская