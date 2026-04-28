Энергетики Удмуртии устранили почти 150 обрывов проводов из-за шквалистого ветра

Не менее 147 обрывов проводов произошло в Удмуртии во время циклона со шквалистым ветром, порывы которого достигали 24 м/с. Непогода привела к отключениям электроэнергии в девяти районах республики и Можге. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

К обеду 28 апреля энергетики устранили указанные обрывы проводов 0,4-10 кВ, а также сняли с проводов более 300 веток и деревьев. Восстановлено электроснабжение 80% потребителей. К работам по расчистке трасс ЛЭП привлечены 246 сотрудников, 73 бригады и 81 единица техники.

Восстановление электроснабжения ведется поэтапно. Работы продолжаются в Завьяловском, Селтинском и Кизнерском районах. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. При необходимости могут быть использованы 78 резервных источников питания. По прогнозу Гидрометцентра, южный ветер с порывами до 18 м/с сохраняется до вечера 29 апреля.

Напомним, по данным МЧС, к утру 28 апреля без электроснабжения оказались 1,3 тыс. жителей республики.