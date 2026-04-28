Бывшего главбуха в Невинномысске обвинили в присвоении 1,8 млн рублей

В Невинномысске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера теплоснабжающей организации. Жительница города обвинили в присвоении денежных средств, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Противоправную деятельность фигурантки выявили и пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия городского отдела полиции совместно с коллегами из УФСБ региона.

Как установило следствие, женщина с мая по июль 2025 года начисляла себе завышенную зарплату. Полученными средствами обвиняемая распоряжалась по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила порядка 1,8 млн руб. В ходе следствия женщина полностью возместила эту сумму.

Уголовное дело направлено в суд.

Мария Хоперская