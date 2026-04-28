Сезон фонтанов откроют в Ставрополе 30 апреля

В Ставрополе 30 апреля торжественно откроют сезон фонтанов. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

По данным властей, на площади Святого князя Владимира с 17:00 начнется концертная программа, в рамках которой городские творческие коллективы выступят с номерами. Для зрителей также планируется провести розыгрыш призов.

Кульминацией события стал запуск самого крупного в крае светомузыкального фонтана. Одновременно с ним начали работу все остальные фонтаны города.

