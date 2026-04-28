В бюджете Ставрополья на 2026 год заложили 9 млрд рублей на помощь участникам СВО

Депутаты думы Ставропольского края на внеочередном заседании внесли изменения в региональный бюджет на 2026 год и плановые 2027-2028 годы. Как сообщили в пресс-службе парламента региона, на поддержку участников Специальной военной операции и их семей дополнительно выделено 9 млрд руб.

Основную часть средств направят на увеличение выплат участникам СВО. Принятые корректировки также решат ключевые вопросы для края, включая обновление общественного транспорта, развитие мелиорации, ремонт дорог, благоустройство и выполнение других наказов жителей.

В результате изменений бюджетные расходы края увеличились более чем на 12 млрд руб. После корректировок доходы бюджета Ставропольского края на 2026 год составили 209,9 млрд руб., а расходы достигли 233,7 млрд руб.

