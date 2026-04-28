В Петербурге за три года выросла доля новостроек бизнес-класса в ипотечных кредитах

В Санкт-Петербурге за три года доля бизнес-класса в структуре ипотечных кредитов на новостройки выросла с 12% до 18-20%. Присутствие эконом сегмента тем временем сокращается, подсчитали аналитики сервиса «Домклик». Лидерство сохраняет комфорт-класс с долей около 60%, пишет РИА Новости.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Финансовые параметры сделок показывают, что переход в бизнес-сегмент частично обеспечен ростом платежеспособности заемщиков»,— считают исследователи.

Аналитики подсчитали, что медианный доход клиентов, оформляющих ипотеку на бизнес-класс, выше на 47%, чем у заемщиков комфорт-класса. По отношению к покупателям эконом-сегмента они зарабатывают на 67% больше.

Первоначальный взнос в бизнес-сегменте также выше — 27,8% против 21,3% в комфорте и 22,3% в эконом-классе.

