Инвестиции в экономику Кисловодска превысили 37 млрд рублей
Объем вложений в экономику города-курорта Кисловодска, расположенного на Ставрополье, превысил 37 млрд руб. Такие данные на Кавказском инвестиционном форуме привел глава города Евгений Моисеев.
«В 2025 году объем инвестиций в экономику Кисловодска превысил 37 млрд руб. За отчетный период в городе реализовано 20 инвестиционных проектов, в результате которых создано 518 коечных мест для размещения гостей и 345 рабочих мест для жителей города», — рассказал Моисеев.
Он отметил, что новые объекты расширяют возможности для приема отдыхающих, формируют вакансии и дают дополнительный стимул экономике.