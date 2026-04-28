Инвестиции в экономику Кисловодска превысили 37 млрд рублей

Объем вложений в экономику города-курорта Кисловодска, расположенного на Ставрополье, превысил 37 млрд руб. Такие данные на Кавказском инвестиционном форуме привел глава города Евгений Моисеев.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«В 2025 году объем инвестиций в экономику Кисловодска превысил 37 млрд руб. За отчетный период в городе реализовано 20 инвестиционных проектов, в результате которых создано 518 коечных мест для размещения гостей и 345 рабочих мест для жителей города», — рассказал Моисеев.

Он отметил, что новые объекты расширяют возможности для приема отдыхающих, формируют вакансии и дают дополнительный стимул экономике.

Мария Хоперская

