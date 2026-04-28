В Ярославле МФО оштрафовали за навязчивые сообщения должнику

В Ярославле микрофинансовую организацию (МФО) привлекли к административной ответственности за многочисленные сообщения должнице. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что жительница региона оформила займ, но не справилась со своевременной оплатой платежей. Затем ей начали поступать сообщения, направленные на возврат долга. Всего таких за месяц пришло 28, что почти в два раза больше, чем разрешено законом.

МФО привлекли по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение кредитором или представителем кредитора установленных общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц). Максимальный штраф по данной статье составляет 500 тыс. руб., МФО была оштрафована на 120 тыс. руб.

Алла Чижова