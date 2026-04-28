В Новороссийске снизились цены на соль и сахар-песок

За прошедшую неделю в Новороссийске зафиксировали снижение средней розничной цены на сахар-песок, соль и некоторые товары из перечня социально значимых. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сахар-песок подешевел на 4,83% по сравнению с 20 апреля, его стоимость составила 69 руб./кг вместо 72,50 руб./кг. Цена на пищевую поваренную соль снизилась с 24,25 руб./кг до 23,67 руб./кг (-2,42%). В ходе мониторинга специалисты управления экономического развития Новороссийска также зафиксировали снижение стоимости пшеничного формового хлеба из муки первого сорта, он стал дешевле на 1,15% (105,96 руб./кг вместо 107,20 руб./кг).

За неделю с 20 по 27 апреля в Новороссийске выросла средняя стоимость моркови с 48,83 руб./кг до 50,17 руб./кг, динамика увеличения составила 2,73%. Отечественные яблоки подорожали на 3,46%, стоимость за 1 кг составляет 140,66 руб. вместо 135,95 руб. неделей ранее. Репчатый лук подешевел на 4,28%, его цена снизилась до 54,75 руб./кг.

Цены на остальные товары и продукты, представленные в перечне социально значимых, почти не изменились за прошедшую неделю. Индекс стоимости варьируется от -0,85% до 0,69%.

Кристина Мельникова