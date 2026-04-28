Большегрузам запретят проезд по южному участку КАД на время ПМЭФ

В Санкт-Петербурге на пять дней ограничат движение грузового транспорта по Кольцевой автодороге. С 2 по 6 июня 2026 года проезд машин массой более 3,5 тонн будет закрыт на участке от Софийской улицы до Ропшинского шоссе. Мера связана с подготовкой и проведением Петербургского международного экономического форума, сообщает канал «78».

Запрет коснется 34-километрового отрезка КАД

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Запрет коснется 34-километрового отрезка КАД

Запрет коснется 34-километрового отрезка КАД — с 60-го по 94-й километр. На трассе установят временные дорожные знаки, информация о перекрытиях будет транслироваться на электронных табло. Контролировать соблюдение ограничений будут дополнительные экипажи Госавтоинспекции.

ПМЭФ-2026 пройдет на традиционной площадке — в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», вблизи которого находится ограничиваемый участок. Водителям большегрузного транспорта рекомендовано заблаговременно планировать альтернативные маршруты. Традиционно на время форума также вводятся ограничения на улично-дорожной сети Пулковского и Московского районов.

Кирилл Конторщиков