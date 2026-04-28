Архангельская область получит 3,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Фонд развития территорий направит 3,6 млрд рублей на второй этап программы расселения аварийного жилья в Архангельской области. Общий бюджет программы с учетом регионального, муниципального и внебюджетного софинансирования превысит 6 млрд рублей. До конца 2027 года планируется расселить 60 тыс. кв. м аварийного фонда и улучшить жилищные условия более 3 тыс. человек, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Соответствующее решение одобрено президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». К полученному федеральному финансированию регион добавит 660 млн рублей из областного бюджета, 66,4 млн рублей из местных бюджетов и почти 1,7 млрд внебюджетных средств — в том числе за счет проектов комплексного развития территорий.

Программой предусмотрено строительство пяти новых многоквартирных домов: двух в Архангельске, двух в Северодвинске и одного в Новодвинске. Кроме того, собственникам аварийных помещений будут предоставлены денежные выплаты, а часть граждан получит квартиры на первичном и вторичном рынках. Дополнительно планируется задействовать 132 жилых помещения, оставшихся незаселенными от предыдущей программы — это позволит расселить еще 6 тыс. кв. м и помочь 286 жителям Поморья. Всего с 2019 года в регионе расселили 295,1 тыс. кв. м аварийного жилья, новые квартиры получили более 17 тыс. человек.

Кирилл Конторщиков