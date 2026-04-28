Жителям Калининградской области запретили ходить в лес

В Калининградской области с 27 апреля ввели временные ограничения на посещение лесов. Меры будут действовать до 17 мая включительно, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. На этот период запрещены проведение массовых мероприятий в лесных массивах, въезд транспорта (за исключением дорог общего пользования и спецтехники), пребывание граждан, не связанных с лесной деятельностью, а также любые пожароопасные работы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Под запрет также попадают разведение костров, сжигание мусора и растительных остатков.

«Просим жителей и гостей региона соблюдать введенные ограничения во избежание возникновения лесных пожаров и обеспечения безопасности! Берегите лес! Помните, что большинство возгораний происходит по вине человека», — отметили в минприроды.

