Ветеринарный врач в Петербурге получил срок за взятки на 1,2 млн рублей

Невский районный суд приговорил ветврача Владимира Ярового к пяти годам колонии строгого режима. Он получил от семерых предпринимателей 1 255 700 рублей за ускоренное оформление ветеринарной документации, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Осужденный взят под стражу в зале суда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Осужденный взят под стражу в зале суда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд назначил также штраф в 3 млн рублей и на три года запретил заниматься ветеринарным контролем в сфере оборота животноводческой продукции. Осужденный настаивал на переквалификации обвинения на мошенничество, однако суд признал его виновным в семи эпизодах получения взятки. Незаконно полученные средства конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Кирилл Конторщиков