Впервые за два года розничный бизнес ВТБ показал чистую прибыль за квартал. За первые три месяца 2026-го она превысила 3 млрд руб. (по МСФО). Этому способствовали повышение эффективности розничного бизнеса и рост доходности по ключевым продуктам для физических лиц. Объем портфеля пассивов розничных клиентов по итогам квартала составил 13,7 трлн руб. Выдачи розничных кредитов в первом квартале достигли 223 млрд руб., на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 31 млн человек. Ежемесячная аудитория ВТБ Онлайн превышает 27 млн пользователей.

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow открывает в центре Москвы в тестовом формате свой первый офлайн-магазин с кафе. В нем представлены товары селлеров и партнеров Flowwow. В феврале три источника сообщили Forbes, что компания продает свой российский бизнес «Яндексу».

Google, принадлежащий Alphabet, подписал контракт с Пентагоном на использование моделей искусственного интеллекта для работы с засекреченными материалами, сообщает The Information. Ранее в США произошел конфликт между компанией Anthropic и правительством. Пентагон потребовал от ИИ-компаний разрешить использование своих технологий в любых «законных» целях. Anthropic отказалась снять защитные механизмы, препятствующие использованию ее технологий для применения автономного летального оружия и слежки за населением США.