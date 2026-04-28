«Давай сбежим за Волгу!»

В историческом центре города, на территории креативного кластера «Артист», начал работу проект «Заволга». Это заведение обещает стать порталом в лето для всех, кто испытывает острую ностальгию по правому берегу, шуму реки и песням под гитару. Концепция места полностью строится вокруг «волжского вайба» — того самого уникального ощущения свободы, которое раньше было доступно только после переправы на лодке.



Сердцем заведения станет внушительный открытый очаг-мангал, расположенный прямо в центре зала. Гастрономическую составляющую проекта разработали именитый бренд-шеф Марк Стаценко и шеф-повар Евгений Усов, известный по работе в итальянском кафе Robbi. Они превратили знакомую всем походную классику в высокую кухню: в меню соседствуют эталонные шашлыки, наваристая уха и легендарный картофель, запеченный в углях, который возвращает в самые светлые моменты заволжских пикников.

Тема путешествия продолжается в барной зоне под названием «Переправа». Здесь бартендер Никита Гаврилов воссоздал локальный колорит в напитках: от традиционных самарских настоек на знаменитой бещевской вишне до авторских коктейлей и ароматного кострового глинтвейна. Для полноты погружения на баре разместили полезный инфо-стенд с актуальным расписанием «омиков» до Прорана, Рождествено и Ширяево. Интерьер же стал местом встречи города и природы. Дизайнеры мастерски объединили индустриальный бетон и природные материалы с историческим наследием купеческого особняка, сохранив аутентичный потолок и наполнив пространство атрибутами речной жизни — веслами, сетями и настоящими лодками.

Особую «свойскую» энергетику в «Заволге» поддерживает живая музыка. Помимо приглашенных гитаристов, которым можно подпевать всем залом, в распоряжении гостей всегда есть свободные акустические гитары. Каждый желающий может взять инструмент, чтобы исполнить любимую песню и сделать вечер по-настоящему камерным.