В Башкирии спрос на услуги кинологов вырос более чем на треть

В феврале—марте в Башкирии на 37% вырос спрос на услуги кинолога, сообщают «Авито Услуги». По данным сервиса, по сравнению с декабрем— январем на 35% стали популярнее запросы на услуги корректировщиков поведения питомцев, на 15% — на общие курсы дрессировки.

Кроме того, в три раза чаще пользователи стали обращаться к мастерам по стрижке питомцев, в 2,5 раза увеличился спрос на вычесывание шерсти, более чем вдвое — на чистку ушей домашних животных. Спрос на стрижку когтей питомцев вырос на 70%.

За последние два месяца в Башкирии спрос на адаптацию собак после приюта вырос на 44%, услуги зоопсихолога стали востребованнее на 27%, а помощь с психологическими проблемами животных — на 23%, добавил Александр Семочкин, руководитель бизнес-категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

Спрос на услуги специалистов, умеющих обращаться с птицами, увеличился на 22%. Хозяева кроликов и енотов стали больше интересоваться услугами профессиональных грумеров и дрессировщиков. Рост спроса сильнее всего повлиял на увеличение зарплатных предложений грумеров — почти до 69 тыс. руб. в месяц.

Майя Иванова