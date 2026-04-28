Суд вынес приговор по делу о продаже земли с ущербом государству в 20 млн рублей

В Ленинградской области вынесли приговор бывшему главе администрации Морозовского поселения Денису Крайнову и экс-замглавы администрации Всеволожского района по строительству и ЖКХ Александра Кондрашина. Оба признаны виновными в присвоении и растрате в особо крупном размере, совершенных организованной группой. Ущерб государству оценен более чем в 20,6 млн рублей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Ленобласти огласил приговоры экс-замглавы администрации Всеволожского района по стройке и ЖКХ и экс-руководителю администрации Морозовского поселения

Каждый фигурант приговорен к лишению свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в 400 000 рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области.

Кроме того, осужденным на два года запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления, а также выполнять управленческие и административные функции.

В материалах дела фигурирует земельный участок площадью около 37,8 тысяч кв. м в Морозовском поселении. По версии следствия, фигуранты совместно с другими участниками разместили объявление о его продаже, несмотря на то что участок не мог выставляться на торги для индивидуального жилищного строительства.

В аукционе участвовал индивидуальный предприниматель, который впоследствии приобрел землю по начальной цене — 30 млн рублей. Сделка была завершена к декабрю 2022 года, а право собственности зарегистрировано в Росреестре.

При этом, как установило следствие, реальная стоимость участка с учетом планов развития территории превышала 50,6 млн рублей.

Матвей Николаев