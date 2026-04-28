13 районов Удмуртии оказались не готовы к пожароопасному сезону

13 районов Удмуртии частично или полностью не готовы к началу пожароопасного сезона, рассказал начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев во время аппаратного совещания главы республики. По итогам проверок муниципальных образований выявлено более 800 нарушений в области пожарной безопасности.

«К 28 апреля выявленные замечания не устранены ни в одном районе»,— сказал господин Пряженцев. По его словам, полностью готовы к пожароопасному сезону Воткинск и четыре района — Вавожский, Малопургинский, Селтинский.

Также в соответствии с требованиями противопожарного режима в республике необходимо создать почти 1 тыс. км минерализованных полос. Как сообщил Сергей Пряженцев, работы начались только в Граховском районе.

Противопожарный сезон в Удмуртии начался 17 апреля. За это время ликвидировано семь ландшафтных пожаров на площади 0,3 га, которая более чем в 100 раз меньше, чем годом ранее (31 га). Господин Пряженцев связал это с погодными условиями.