«Кубань Кредит» стал партнером благотворительного забега «8 городов»

Банк «Кубань Кредит» поддержал благотворительный забег «8 городов», который прошёл в Краснодаре.

Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России и направленное на объединение любителей спорта всех возрастов, организовал благотворительный фонд «Спорт для жизни». В забеге приняла участие корпоративная команда банка, в которую вошли более полусотни специалистов кредитной организации.

Спортивное мероприятие стало отличной возможностью совместить любимый вид физической активности с помощью тем, кто в ней нуждается. Отметим, что Банк «Кубань Кредит» сделал благотворительный взнос за всех участников забега, а также предоставил специальные подарки для розыгрыша после финиша. Все вырученные в рамках мероприятия средства будут направлены на развитие фонда «Спорт для жизни».

«Это замечательная инициатива, которая является примером эффективного социального партнёрства и позволяет объединить командообразующую практику с благотворительной деятельностью», – прокомментировал участие в проекте председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

На старт забега «8 городов» в южной столице вышли как опытные спортсмены, так и те, кто только начинает свой беговой путь. В программе были предусмотрены дистанции на 50 м, 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 21.1 км. Помимо классических стартов представители «Кубань Кредит» присоединились к пробежке «Вслепую». Активисты парами преодолели дистанцию на 2 км: в роли незрячего с повязкой на глазах и в роли сопровождающего, ведя партнёра за руку.

«Наши забеги объединяют города: через спорт мы хотим дать каждому возможность быть причастным к развитию таких ценностей, как дружба и взаимоуважение», – отметила директор фонда «Спорт для жизни» Анастасия Плетминцева.

