В Вологодской области прекратили деятельность всех 125 заведений общественного питания, которые часто называют «наливайками». Также закрыты 316 точек, где торговали вейпами. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что региональные власти продолжат контролировать ситуацию и реагировать на возможные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вологодской области закрыли все «наливайки» и вейп-шопы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Вологодской области закрыли все «наливайки» и вейп-шопы

«Наше почтение и дружеский привет некоторым моим коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решать эти проблемы. Мы только за реальные результаты. Вологодская область — это не говорить, а делать»,— говорит господин Филимонов.

Ограничительные меры в Вологодской области последовательно ужесточаются. С 1 марта 2025 года продажа алкоголя в будние дни разрешена лишь с 12:00 до 14:00. Весной 2026 года вступили в силу дополнительные запреты, в том числе на торговлю спиртным в магазинах с входом со стороны подъездов жилых домов и в помещениях цокольных этажей.

Матвей Николаев