В Ессентуках построят мобильный корпус для кадетов за 982 млн рублей

В Ставропольском крае идет крупная закупка на строительство мобильного учебного корпуса для филиала Буденновского казачьего кадетского корпуса в Ессентуках, следует из данных портала госзакупок.

По данным сайта госзакупок, заказчик — государственное казенное учреждение «Буденновский казачий кадетский корпус им. В.В. Попова» — объявил электронный аукцион с начальной ценой 981,9 млн руб. Объект — быстровозводимое мобильное (модульное) сборноразборное здание некапитального характера на 300 мест, которое будет размещено на улице Белоугольной, 16, в городекурорте Ессентуки.

Кадетский корпус им. В.В. Попова — многопрофильное образовательное учреждение с филиалами в Будённовске и Ессентуках, где обучаются несколько сотен воспитанников. По данным открытых реестров, корпус уже выступал заказчиком более 200 государственных контрактов, в сумме на сотни миллионов рублей. Новая закупка на 982 млн рублей — одна из самых крупных в его истории и выделяется масштабами даже на фоне региональных строительных проектов.

Техническое задание предполагает именно мобильную, не капитальную конструкцию: сборноразборное здание, которое можно монтировать и демонтировать без глубокого фундамента. По оценке экспертов рынка госзакупок, такой формат позволяет оперативно поднять учебные мощности, но при этом ставит под вопрос долговечность и эксплуатационные расходы на отопление и ремонт. В документации указана необходимость полного цикла работ: поставки модульных блоков, их монтажа, внутренней отделки, подключения коммуникаций и благоустройства прилегающей территории.

Согласно условиям контракта, срок ввода корпуса в эксплуатацию — не позднее 31 декабря 2026 года. Представители казачьего корпуса подчеркивают, что новый корпус призван разгрузить переполненные классы и обеспечить современные условия для занятий, включая оснащение оборудованием, интерактивными досками и системами безопасности.

Станислав Маслаков