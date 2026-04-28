В Ставрополе квадратный метр жилья для молодых семей оценили в 103,2 тыс. рублей

Администрация Ставрополя приняла постановление о нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2026 года. Документ опубликован на портале правовой информации и подписан главой администрации Иваном Ульянченко.

Норматив стоимости квадратного метра для молодых семей в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» установлен в размере 103,2 тыс. руб. Постановление вступило в силу с 25 апреля.

Наталья Шинкарева