Экс-министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев возглавил региональный ЦСМ

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев назначен исполняющим обязанности директора Регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ). Он указан руководителем на сайте учреждения. По данным портала «Чекко», он возглавил ЦСМ 26 марта 2026 года.

Напомним, Алексей Горбачев руководил региональным миндортрансом с 2017-го по марта 2025 года. Кадровые перестановки начались в ведомстве на фоне «пересборки» дорожной отрасли после массового недовольства жителями состоянием дорог. Сам господин Горбачев после отставки назвал перемены «закономерными и правильными». В 2015-2017 годах он являлся замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики, до этого руководил Службой благоустройства в Ижевске. Кресло министра занял экс-руководитель транспортного департамента мэрии Тольятти Геннадий Таранов.