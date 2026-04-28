МЧС: в восьми поселениях Удмуртии фиксировались аварийные отключения света

В восьми населенных пунктах Удмуртии регистрировались аварийные отключения электричества во время усиления ветра до 20 м/c, заявил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев во время аппаратного совещания главы республики.

На утро 28 апреля без света оказались 1,3 тыс. человек в поселениях Вавожского, Кизнерского, Киясовского и Селтинского районов. Над восстановлением подачи электроэнергии работают 17 аварийно-восстановительных бригад «Удмуртэнерго». Ориентировочное время восстановления — сегодня около 12:00-14:00.