Глава Удмуртии прокомментировал задержки контрактации из-за «нехватки ресурсов»

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал слова главы Кезского района Дмитрий Миронова о «нехватке ресурсов» при подготовке к контрактации муниципалитета на осенне-зимний период (ОЗП) 2026-2027 годов. Этот район находится сейчас в «красной зоне» с 0% контрактации, что связано с долгой подготовкой проектно-сметной документации.

По словам главы Кезского района Дмитрий Миронова, у местной администрации «не хватило ресурсов», поскольку она до 1 апреля готовила документы по КРСТ. «Обращаюсь к команде правительства. В районах порой ситуация с кадрами сложнее, чем в центральном аппарате. Помогайте. Это не снимает ответственности с главы района, но я не должен слышать, что ресурсов не хватило,— ответил господин Бречалов.— Это не к критике. Но вы же понимаете, что деньги из федерального центра не просто достаются, республиканский бюджет не бесконечен. Понятно, что все нагоните, но приучайтесь к дисциплине».

Александр Бречалов напомнил, что в прошлом году власти «не доработали» с точки зрения коммуникаций и упустили возможность получить деньги по федеральной программе «Малые города и исторические поселения». «Это минус инвестиции в регион <...> Дыши глубже, не переживай. Мы не просто поговорить собрались. Еще раз, главная мысль: чувствуете, что не справляетесь, то обращайтесь. Но не в день, предшествующий “контрольной точке”»,— отметил он.

В «зеленой зоне» находятся сейчас 18 муниципалитетов, в «желтой» — шесть, в «красной» без учета Кезского района — пять.