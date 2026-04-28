Жителя Петербурга арестовали по делу об истязании детей партнерши

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение 28-летнему жителю Колпинского района по делу об истязании малолетних детей его сожительницы. Как сообщили в СКР, суд отправил его под стражу.

В Петербурге мужчина избивал детей своей сожительницы

В Петербурге мужчина избивал детей своей сожительницы

По данным следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026-го в квартире на проспекте Ленина фигурант систематически применял физическую силу в отношении двоих малолетних детей своей сожительницы.

Уголовное дело возбуждено по статье об истязании несовершеннолетних (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), по двум эпизодам. По информации правоохранительных органов, пострадавшими стали семилетняя девочка и пятилетний мальчик, пишет ТАСС. Следы побоев у ребенка были выявлены в детском саду. Установлено, что мать детей проживала с обвиняемым около года, при этом между ним и детьми сложились неприязненные отношения.

