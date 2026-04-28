Четыре улицы Новороссийска подключат к централизованной канализации

В 2026-2027 годах в Новороссийске планируется выполнить канализование улиц Раевского, Фабричная, Планеристов и Прямая в рамках проекта «Инфраструктура для жизни», об этом сообщила и.о. замглавы города Виктория Лучинина. Стоимость реализации составляет 89 млн руб.

Виктория Лучинина заявила, что проект предусматривает строительство сети централизованного водоотведения протяженностью 1,6 тыс. м. Работы задействуют порядка 90 частных домовладений, расположенных в зоне канализования.

Строительство сети будет осуществляться в 2026-2027 годах, работы планируют начать в июле текущего года. По словам исполняющей обязанности заместителя главы города, мероприятия будут проводить отдельными участками, а контроль выполнения работ закреплен за ФБУ «Росстройконтроль».

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026-2028 годах в Новороссийске также должны реконструировать коллектор 1937 года постройки от улицы Советов до Набережной имени адмирала Серебрякова, стоимость работ составит 369 млн руб.

По словам Виктории Лучининой, приказом министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края также предусмотрены лимиты на строительство канализационного коллектора на улице Элеваторной в 2028 году. Власти Новороссийска получили положительное заключение экспертизы по прокладке канализационной системы в районе улицы Фисанова, по строительству канализации на улице Спортивной в Цемдолине.

Кристина Мельникова